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МВА: Окупанти перебувають за 7 кілометрів від Покровська

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 14:40
МВА: Окупанти перебувають за 7 кілометрів від Покровська
Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що армія РФ перебуває за 7 кілометрів від околиць міста з однієї сторони, у місті пошкоджено 80% критичної інфраструктури. Попри це, у Покровську залишаються 13 тисяч людей, з них 94 дитини.

Джерело: Добряк в етері телемарафону

Пряма мова: "Тільки за вчора було два обстріли. Це шість КАБів. О 10:30 гатили по центру міста, на жаль, у нас чотири поранених — два за перший обстріл. І о 23:00 також було три КАБи та також були поранені. Це цивільна інфраструктура, як завжди, критична інфраструктура, вже майже її немає. Там майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. "Готують" нас до зими".

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Деталі: Добряк розповів, що окупанти залишили без світла понад 10 населених пунктів громади.

Попри це, за його словами, у Покровську залишається 13 050 людей, серед них 94 —  діти.

" Я дякую всім нашим містянам, які дослухались і евакуювались. Ще півтора місяця тому в місті було 48 тисяч людей і майже 5900 дітей. Тобто ми бачимо динаміку, але евакуація продовжується", — зазначив начальник міської військової адміністрації.

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Що передувало: Покровський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті. Щодня там відбуваються десятки бойових зіткнень.

Станом на 4 вересня у прифронтовому місті Покровськ на Донеччині, куди рвуться окупаційні війська, залишалось близько 26 тисяч людей, зокрема 1076 дітей.

Донецька областьРосія
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