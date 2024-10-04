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Компанію-спецімпортера, яка заборгувала державі сотні мільйонів, передали від ГУР до МОУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 жовтня 2024, 17:39
Компанію-спецімпортера, яка заборгувала державі сотні мільйонів, передали від ГУР до МОУ
Скриншот з сайту СТЕ

Кабінет міністрів на засіданні 4 жовтня ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" – державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" – до сфери управління Міністерства оборони.

Джерело: пресслужба МОУ

Дослівно: "У зв’язку з виявленими проблемами з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями, міністерство оборони ініціювало проведення аудиту діяльності "Спецтехноекспорту".

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Це рішення було ухвалено після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту, включно з обмеженим доступом до документів та системи обліку".

Деталі: Як зазначають у Міноборони, серед основних проблем є ненадання доступу до оригіналів документів, затримки з наданням інформації та неповні відповіді на запити, що ускладнює проведення повного аудиту.

Вказано, що це – перша спроба перевірки діяльності "Спецтехноекспорту" з боку Міноборони за останні два роки, з моменту переходу підприємства у 2022 році від "Укроборонпрому" до сфери управління ГУР МОУ.

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У відомстві додають, що в межах подальших реформ планується ліквідація компаній-спецімпортерів з перенесенням їх функцій до Агенції оборонних закупівель, аби уникнути дублювання функцій і підвищити ефективність оборонних процесів.

Що передувало: 4 жовтня 2024 року "Українська правда" оприлюднила розслідування, в якому йшлося, що компанія-спецімпортер озброєння "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебуває під контролем Головне управління розвідки Міноборони, укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами, не завжди виконувала мільярдні контракти і наразі накопичила перед державою понад 800 мільйонів гривень боргу – це тільки та сума, яка офіційно визнана судами.

Знати більше: "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує 

Міноборонизброя
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