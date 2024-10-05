США завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені

Американські військові заявили в п'ятницю, що завдали ударів по 15 об'єктах, що належать повстанцям-хуситам в Ємені.

Джерело: CNN

Деталі: Атака, яка включала удари по військових об'єктах угруповання, була здійснена з метою "захисту свободи судноплавства" в Червоному морі після кількох тижнів нападів хуситів на кораблі, що прямували до Ізраїлю, заявили в США.

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Підтримувані Іраном хусити звинуватили США і Великобританію в нанесенні авіаударів по чотирьох містах Ємену в п'ятницю. Сім з цих ударів були націлені на аеропорт Ходейди і район Катіб в Ходейді, повідомив хуситський телеканал "Аль-Масіра".

Британське міністерство оборони заявило, що Великобританія не брала участі в сьогоднішніх ударах по Ємену, а ізраїльські військові заявили, що їм нічого не відомо про ці удари.

На кадрах, з прив'язкою до місцезнаходження, видно клуби сірого диму на півночі Ходейди, портового міста на заході Ємену, що перебуває під контролем хуситів.

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Довідково: Хусити, як і Хезболла та Хамас, є одними з іранських маріонеткових угруповань, що виступають проти Ізраїлю.

Зіткнення з підтримуваними Іраном угрупованнями посилилися після атак Хамасу 7 жовтня і подальшого військового наступу Ізраїлю в Секторі Гази, причому хусити заявляють, що їхні напади на судна в Червоному морі здійснюються на знак солідарності з палестинцями.

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