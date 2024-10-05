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США завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені

Олена ІвашківСубота, 5 жовтня 2024, 03:02
США завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені
Хусити на демонстрації через вбивство лідера Хезболли Хасана Насралли, фото: Getty Images

Американські військові заявили в п'ятницю, що завдали ударів по 15 об'єктах, що належать повстанцям-хуситам в Ємені.

Джерело: CNN

Деталі: Атака, яка включала удари по військових об'єктах угруповання, була здійснена з метою "захисту свободи судноплавства" в Червоному морі після кількох тижнів нападів хуситів на кораблі, що прямували до Ізраїлю, заявили в США.

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Підтримувані Іраном хусити звинуватили США і Великобританію в нанесенні авіаударів по чотирьох містах Ємену в п'ятницю. Сім з цих ударів були націлені на аеропорт Ходейди і район Катіб в Ходейді, повідомив хуситський телеканал "Аль-Масіра".

Британське міністерство оборони заявило, що Великобританія не брала участі в сьогоднішніх ударах по Ємену, а ізраїльські військові заявили, що їм нічого не відомо про ці удари.

На кадрах, з прив'язкою до місцезнаходження, видно клуби сірого диму на півночі Ходейди, портового міста на заході Ємену, що перебуває під контролем хуситів. 

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Довідково: Хусити, як і Хезболла та Хамас, є одними з іранських маріонеткових угруповань, що виступають проти Ізраїлю.

Зіткнення з підтримуваними Іраном угрупованнями посилилися після атак Хамасу 7 жовтня і подальшого військового наступу Ізраїлю в Секторі Гази, причому хусити заявляють, що їхні напади на судна в Червоному морі здійснюються на знак солідарності з палестинцями.

Нагадаємо: 

  • Хусити почали майже щоденні напади на кораблі, що прямують через Червоне море, в листопаді 2023 року, що змусило США і Велику Британію провести кілька раундів повітряних ударів по території Ємену, щоб спробувати ліквідувати їхню інфраструктуру озброєнь.
  • Ці удари, схоже, не мали значного впливу на запаси хуситів, а в червні повстанське угруповання навіть виявило ознаки готовності продати частину зброї сомалійському бойовому угрупованню "Аш-Шабааб".
  • Хусити також особливо потребують нових радіолокаційних систем, на які сили Центрального командування США регулярно націлюються, намагаючись послабити ракетні атаки хуситів.
  • Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого липня, але в останню хвилину відступила через шквал закулісних зусиль США і Саудівської Аравії, щоб зупинити це.

СШАБлизький Схід
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