США завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені
Американські військові заявили в п'ятницю, що завдали ударів по 15 об'єктах, що належать повстанцям-хуситам в Ємені.
Джерело: CNN
Деталі: Атака, яка включала удари по військових об'єктах угруповання, була здійснена з метою "захисту свободи судноплавства" в Червоному морі після кількох тижнів нападів хуситів на кораблі, що прямували до Ізраїлю, заявили в США.
Підтримувані Іраном хусити звинуватили США і Великобританію в нанесенні авіаударів по чотирьох містах Ємену в п'ятницю. Сім з цих ударів були націлені на аеропорт Ходейди і район Катіб в Ходейді, повідомив хуситський телеканал "Аль-Масіра".
Британське міністерство оборони заявило, що Великобританія не брала участі в сьогоднішніх ударах по Ємену, а ізраїльські військові заявили, що їм нічого не відомо про ці удари.
На кадрах, з прив'язкою до місцезнаходження, видно клуби сірого диму на півночі Ходейди, портового міста на заході Ємену, що перебуває під контролем хуситів.
Довідково: Хусити, як і Хезболла та Хамас, є одними з іранських маріонеткових угруповань, що виступають проти Ізраїлю.
Зіткнення з підтримуваними Іраном угрупованнями посилилися після атак Хамасу 7 жовтня і подальшого військового наступу Ізраїлю в Секторі Гази, причому хусити заявляють, що їхні напади на судна в Червоному морі здійснюються на знак солідарності з палестинцями.
Нагадаємо:
- Хусити почали майже щоденні напади на кораблі, що прямують через Червоне море, в листопаді 2023 року, що змусило США і Велику Британію провести кілька раундів повітряних ударів по території Ємену, щоб спробувати ліквідувати їхню інфраструктуру озброєнь.
- Ці удари, схоже, не мали значного впливу на запаси хуситів, а в червні повстанське угруповання навіть виявило ознаки готовності продати частину зброї сомалійському бойовому угрупованню "Аш-Шабааб".
- Хусити також особливо потребують нових радіолокаційних систем, на які сили Центрального командування США регулярно націлюються, намагаючись послабити ракетні атаки хуситів.
- Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого липня, але в останню хвилину відступила через шквал закулісних зусиль США і Саудівської Аравії, щоб зупинити це.