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CNN: США не отримали гарантій від Ізраїлю, що атак на ядерні об’єкти Ірану не буде

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 10:00
CNN: США не отримали гарантій від Ізраїлю, що атак на ядерні об’єкти Ірану не буде
Зруйнована поліцейська дільниця у Сдероті, Ізраїль, яку захопили бойовики ХАМАС, ілюстративне фото Getty Images

У США заявили, що Ізраїль не дав жодних гарантій того, що удари по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку на початку цього тижня не обговорюється.

Джерело: CNN з посиланням на представника Держдепу США, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник телеканалу додав, що "дуже важко сказати", чи скористається Ізраїль річницею нападів ХАМАС 7 жовтня для атаки у відповідь.

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"Ми сподіваємося і очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій", – сказав посадовець, відповідаючи на запитання CNN, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об'єкти Ірану не стануть ціллю для ударів.

Американські офіційні особи також поки що не мають ясності щодо того, коли буде прийнято рішення про відповідь Ізраїлю.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

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Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.

СШАІзраїльІранядерна зброя
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