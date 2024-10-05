Сили оборони уразили три командних пункти РФ за допомогою західних снарядів
Субота, 5 жовтня 2024, 14:20
Сили оборони України протягом декількох днів ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS уразили три командних пункти російських окупантів.
Джерело: Генштаб
Деталі: За даними військових, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.
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Дослівно: "Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS".