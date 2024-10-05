Сили оборони уразили три командних пункти РФ за допомогою західних снарядів

Сили оборони України протягом декількох днів ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS уразили три командних пункти російських окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними військових, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

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Дослівно: "Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS".