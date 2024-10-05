СБУ проводить безпекові заходи в Сумах: можливі обмеження руху і огляд авто

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території всього міста Суми, в рамках яких можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян, огляд автомобілів, території та приміщень загального користування.

Джерело: Служба безпеки України

безпекові заходи в Сумах, фото СБУ

Дослівно: "Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

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Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України".

Деталі: У СБУ уточнили, що під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

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Крім того, здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.