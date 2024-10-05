Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині через ворожі обстріли загинули 2 і поранено 6 цивільних

Катерина ТищенкоСубота, 5 жовтня 2024, 19:02
На Донеччині через ворожі обстріли загинули 2 і поранено 6 цивільних
наслідки обстрілів Донеччини 5 жовтня, фото прокуратури

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у суботу загинули двоє цивільних, ще 6 дістали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 5 жовтня 2024 року армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 ЗС РФ, ймовірно, з артилерії вдарили по м. Торецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.

Реклама:

Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.

О 15:00 під бомбовий удар потрапило і м. Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок".

Деталі: В епіцентрах влучань засобів ураження пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили "КАБ-250".

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповнено, фото КНДР підірвала дороги до Південної Кореї – ЗМІ

фото Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: 1 загибла, 16 поранених, пошкоджений об’єкт інфраструктури

Листи про "мінування": автор просить вважати винними журналісток "Радіо Свобода"

футболУкраїна зіграла важку нічию з Чехією у Лізі Націй

Bihus.Info: Родина заступника Кличка скупила купу нерухомості по всьому Києву

фотоУ 3-й штурмовій розповіли, чому вирішили створювати рекламу з моделями

Усі новини...
Донецька область
Естонська розвідка: ЗСУ можуть бути змушені відступити з Покровська
МВА: Окупанти перебувають за 7 кілометрів від Покровська
Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині, ще 2 поранені
Останні новини
09:41
У Пентагоні прокоментували масштабні військові навчання Китаю поблизу Тайваню
09:32
В Україні назвали найбільші регіональні ринки електрокарів за вересень
09:13
Посольство Росії в Норвегії скорочує консульський персонал до двох осіб
09:05
У Херсоні не працює електротранспорт: росіяни обстрілами пошкодили контактну мережу
09:04
хокейКиївський "Сокіл" дізнався розклад матчів у Континентального кубку
08:53
Трамп накинувся на телеканал Fox News через майбутнє інтерв’ю з Гарріс
08:43
Сили оборони знищили уночі 12 російських ударних дронів, ще на один полюють – Повітряні сили
08:42
відео Зустріч Трампа з виборцями закінчилася передчасно, бо глядачі почали непритомніти
08:42
На фронті за добу відбулось майже 200 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
08:16
ЗСУ знешкодили ще 1 210 загарбників та 44 броньовані машини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: