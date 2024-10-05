На Донеччині через ворожі обстріли загинули 2 і поранено 6 цивільних

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у суботу загинули двоє цивільних, ще 6 дістали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 5 жовтня 2024 року армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 ЗС РФ, ймовірно, з артилерії вдарили по м. Торецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.

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Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.

О 15:00 під бомбовий удар потрапило і м. Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок".

Деталі: В епіцентрах влучань засобів ураження пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили "КАБ-250".