У неділю в Києві та низці областей очікуються значні дощі

У неділю 6 жовтня в низці областей, включно з Києвом та областю, очікуються значні дощі.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 6 жовтня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні хмарно. Дощі, подекуди грози, вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської), вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях значні дощі.

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У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму без опадів.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°, вдень 22-27°, у північних та Вінницькій областях 16-21°.

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На Київщині хмарно, значний дощ (вдень по області місцями), по Києву вдень помірний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°.

Укргідрометцентр також попереджає про значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий) вночі 6 жовтня у Києві та області, а також у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської) і Вінницькій областях.