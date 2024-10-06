На кордоні з Польщею відновили роботу пункти пропуску

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомляють про відновлення пропускних операцій на кордоні з Польщею.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook

Дослівно: "Станом на 23.50 (5 жовтня – ред.) пропускні операції відновлено.

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Проте, зауважуємо, що оформлення всіх категорій транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в сповільненому режимі".

Що передувало: На кордоні з Польщею у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" був призупинений рух автотранспорту на виїзд та в'їзд, у пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова" оформлення транспорту на виїзд з України не здійснювався, в'їзд був можливий лише для легкових авто.