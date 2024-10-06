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У Литві в поїздах до Москви виявили посилки з предметами військового призначення

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 6 жовтня 2024, 10:16
У Литві в поїздах до Москви виявили посилки з предметами військового призначення
фото: delfi

З 27 вересня по 2 жовтня співробітники митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, чотири партії з різними предметами військового призначення.

Джерело: Delfi, "Європейська правда"

Деталі: Співробітники Каунаської територіальної митниці та кримінальної митної служби на залізничній станції Кібартай у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва під час огляду знайшли поштову посилку з імовірно військовими речами: камуфляжними штанами.

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Вважається, що речі призначені для російських збройних сил у війні проти України. 

Зазначається, що всього було вилучено п’ять одиниць камуфляжних штанів відповідно до Регламенту Ради ЄС.

Також 1 жовтня схожа партія з п'ятьма маскувальними сітками була перехоплена в Кібартай у поїзді, що прямував з Калінінграда.

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Ще дві партії із такими ж сітками, призначеними для російських військових, перебували в тих же поїздах і вилучені митниками 27-29 вересня.

Митники проінформували, що такі вантажі, що призначені для російських сил на війні проти України, зазвичай відправляють члени різних громадських організацій у Калінінграді.

Конфісковані товари литовська митниця передасть як допомогу Україні.

Нагадаємо, нещодавно литовські прикордонники відмовлялись пропускати вагони транзитного поїзда Москва – Калінінград, на яких були намальовані літери "Z", а також напис "Вильнюс – город России".

ЛитваРосіявійна
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