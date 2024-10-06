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Обстріли Херсонщини: за суботу 2 загиблих і 13 поранених, з них шестеро медиків

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 16:27
Обстріли Херсонщини: за суботу 2 загиблих і 13 поранених, з них шестеро медиків
наслідки обстрілів Херсонщини 5 жовтня, фото поліції

Внаслідок обстрілів Херсонщини у суботу двоє людей загинули та тринадцять поранено, серед них – шестеро медиків.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Російські війська продовжують завдавати ударів по громадах Бериславського та Херсонського районів. Минулої доби по населених пунктах ворог гатив із мінометів, артилерії та БпЛА.

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В Антонівці внаслідок детонування ворожого вибухового предмету загинув 68-річний чоловік.

Внаслідок артилерійського удару по Велетенському несумісні з життям травми отримав 55-річний чоловік.

Ворог цинічно атакував із БпЛА два автомобілі швидкої допомоги, які прибули на виклик. В результаті ударів отримали поранення шестеро медиків. Постраждалих із місця атаки евакуювали бійці спецпідрозділу поліції".

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Що передувало: У суботу повідомлялося, що троє працівників "швидкої" і ще одна жінка постраждали у Велетенському на Херсонщині через атаку ворожого дрона.

Херсонська областьвійна
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