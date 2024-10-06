Обстріли Херсонщини: за суботу 2 загиблих і 13 поранених, з них шестеро медиків
Внаслідок обстрілів Херсонщини у суботу двоє людей загинули та тринадцять поранено, серед них – шестеро медиків.
Джерело: Національна поліція України
Дослівно: "Російські війська продовжують завдавати ударів по громадах Бериславського та Херсонського районів. Минулої доби по населених пунктах ворог гатив із мінометів, артилерії та БпЛА.
В Антонівці внаслідок детонування ворожого вибухового предмету загинув 68-річний чоловік.
Внаслідок артилерійського удару по Велетенському несумісні з життям травми отримав 55-річний чоловік.
Ворог цинічно атакував із БпЛА два автомобілі швидкої допомоги, які прибули на виклик. В результаті ударів отримали поранення шестеро медиків. Постраждалих із місця атаки евакуювали бійці спецпідрозділу поліції".
Що передувало: У суботу повідомлялося, що троє працівників "швидкої" і ще одна жінка постраждали у Велетенському на Херсонщині через атаку ворожого дрона.