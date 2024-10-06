У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти й полонених бійців

На Майдані Незалежності у Києві з нагоди Дня територіальної оборони пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників.

Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ

акція на Майдані 6 жовтня, усі фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Деталі: Організатором виступило "Об’єднання родин захисників Територіальної оборони міст України".

Реклама:

Родичі та друзі військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв.

У заході взяли участь не лише рідні бійців Сил ТрО, а й інших підрозділів Збройних Сил України.

До акції приєдналися також представники командування Сил територіальної оборони ЗСУ, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, колишні полонені бійці, діючі військовослужбовці Сил тероборони, громадські та культурні діячі.

РЕКЛАМА:

Зазначається, що наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, офіційно перебувають 55 тисяч громадян України. Більшість із них – військовослужбовці Сил оборони.