Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти й полонених бійців

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 18:52
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти й полонених бійців
акція на Майдані 6 жовтня, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

На Майдані Незалежності у Києві з нагоди Дня територіальної оборони пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників.

Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ

акція на Майдані 6 жовтня, усі фото: Сили територіальної оборони ЗСУ
акція на Майдані 6 жовтня, усі фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Деталі: Організатором виступило "Об’єднання родин захисників Територіальної оборони міст України".

Реклама:

Родичі та друзі військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв.

У заході взяли участь не лише рідні бійців Сил ТрО, а й інших підрозділів Збройних Сил України.

 

До акції приєдналися також представники командування Сил територіальної оборони ЗСУ, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, колишні полонені бійці, діючі військовослужбовці Сил тероборони, громадські та культурні діячі.

РЕКЛАМА:
 

Зазначається, що наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, офіційно перебувають 55 тисяч громадян України. Більшість із них – військовослужбовці Сил оборони.

КиївакціїЗбройні силиполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Київ
Уламки ракети упали у 3 районах Києва, пошкоджені дах будинку і мікроавтобус, вирує пожежа – влада
Поблизу Києва виявили 1,5 десятки безпілотників, усі знищили – КМВА
У Києві працювала ППО: безпілотники заходили з різних напрямків
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: