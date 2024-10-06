У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти й полонених бійців
На Майдані Незалежності у Києві з нагоди Дня територіальної оборони пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників.
Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ
Деталі: Організатором виступило "Об’єднання родин захисників Територіальної оборони міст України".
Родичі та друзі військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв.
У заході взяли участь не лише рідні бійців Сил ТрО, а й інших підрозділів Збройних Сил України.
До акції приєдналися також представники командування Сил територіальної оборони ЗСУ, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, колишні полонені бійці, діючі військовослужбовці Сил тероборони, громадські та культурні діячі.
Зазначається, що наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, офіційно перебувають 55 тисяч громадян України. Більшість із них – військовослужбовці Сил оборони.