Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В усіх регіонах України в понеділок дощитиме

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 20:22
В усіх регіонах України в понеділок дощитиме
ілюстративне фото pixabay

У понеділок 7 жовтня дощі різної інтенсивності очікуються по всій території України.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 7 жовтня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 7 жовтня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози, в західних та східних областях невеликий дощ.

Реклама:

Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 16- 21°, у східних областях 22-27°.

На Київщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
погода
У чотирьох районах Києва затоплення через дощ
У неділю в Києві та низці областей очікуються значні дощі
На вихідні очікуються дощі на заході та півночі України
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: