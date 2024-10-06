В усіх регіонах України в понеділок дощитиме

У понеділок 7 жовтня дощі різної інтенсивності очікуються по всій території України.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 7 жовтня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози, в західних та східних областях невеликий дощ.

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Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 16- 21°, у східних областях 22-27°.

На Київщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.