Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поранили трьох мешканців Дніпропетровщини

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 22:33
Росіяни поранили трьох мешканців Дніпропетровщини
наслідки обстрілу Нікопольщини 6 жовтня, фото: Сергій Лисак у Telegram

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини у неділю поранено трьох цивільних.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Агресор накрив населені пункти Синельниківщини з РСЗВ. Постраждали три людини.

Реклама:

Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні. Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави.

Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований".

Деталі: Разом з тим, на Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

РЕКЛАМА:

Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач.

У Криворізькому районі противник вдарив по одному з сіл із артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. Люди не постраждали.

Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Нікополю: постраждали троє людей
Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємство і ЛЕП
Російські війська поранили двох людей на Дніпропетровщині
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: