Росіяни поранили трьох мешканців Дніпропетровщини
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини у неділю поранено трьох цивільних.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Агресор накрив населені пункти Синельниківщини з РСЗВ. Постраждали три людини.
Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні. Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави.
Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований".
Деталі: Разом з тим, на Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач.
У Криворізькому районі противник вдарив по одному з сіл із артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. Люди не постраждали.