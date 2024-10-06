Росіяни поранили трьох мешканців Дніпропетровщини

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини у неділю поранено трьох цивільних.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Агресор накрив населені пункти Синельниківщини з РСЗВ. Постраждали три людини.

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Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні. Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави.

Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований".

Деталі: Разом з тим, на Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

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Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач.

У Криворізькому районі противник вдарив по одному з сіл із артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. Люди не постраждали.