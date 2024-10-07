Поблизу Києва виявили 1,5 десятки безпілотників, усі знищили – КМВА
Окупанти знову атакували столицю безпілотниками – тривога у Києві лунала понад дві години, усі ворожі цілі вдалося знищити, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова Попка: "Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)".
Деталі: За словами Попка, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.
Начальник КМВА нагадав, що це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня. Дрони на столицю заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряну тривогу протягом ночі оголошували тричі, сумарно вона тривала понад 2 години.
Передісторія:
- У неділю ввечері росіяни запустили по Україні безпілотники.
- Вночі 7 жовтня у Києві та області працювали сили протиповітряної оборони.