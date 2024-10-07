Поблизу Києва виявили 1,5 десятки безпілотників, усі знищили – КМВА

Окупанти знову атакували столицю безпілотниками – тривога у Києві лунала понад дві години, усі ворожі цілі вдалося знищити, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова Попка: "Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)".

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Деталі: За словами Попка, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

Начальник КМВА нагадав, що це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня. Дрони на столицю заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряну тривогу протягом ночі оголошували тричі, сумарно вона тривала понад 2 години.

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