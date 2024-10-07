Росіяни атакували позиції ЗСУ понад 140 разів, під найбільшим тиском 2 напрямки фронту

Протягом минулої доби на 10 напрямках фронту відбулося 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках, де загалом захисники відбили 39 атак.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

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Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки.

За уточненою інформацією, ворог атакував 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили одну спробу потіснити наших воїнів поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку.

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У районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора на Краматорському напрямку за добу точилося дев’ять боїв.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового.

Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.

Наші захисники відбили п’ять штурмів окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива, що на Времівському напрямку.

Шість разів противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.