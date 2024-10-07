Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували позиції ЗСУ понад 140 разів, під найбільшим тиском 2 напрямки фронту

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 жовтня 2024, 08:29
Росіяни атакували позиції ЗСУ понад 140 разів, під найбільшим тиском 2 напрямки фронту
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на 10 напрямках фронту відбулося 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках, де загалом захисники відбили 39 атак.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

Реклама:

Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки.

За уточненою інформацією, ворог атакував 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили одну спробу потіснити наших воїнів поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку.

РЕКЛАМА:

У районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора на Краматорському напрямку за добу точилося дев’ять боїв.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового.

Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.

Наші захисники відбили п’ять штурмів окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива, що на Времівському напрямку.

Шість разів противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Збройні силивійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Збройні сили
У Литві починаються масштабні навчання за участю країн НАТО
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти й полонених бійців
"Алхімія добра переможе алхімію зла". Історія музиканта, який пішов на війну і став вогнеметником
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: