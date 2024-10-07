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Сили оборони знищили два "Кинджали" та 32 російські ударні дрони

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 жовтня 2024, 11:17
Сили оборони знищили два Кинджали та 32 російські ударні дрони
ілюстративне фото Getty Images

В результаті протиповітряного бою 7 жовтня ППО України знищила 32 російські ударні дрони та дві ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 7 жовтня (із 20.00 06.10 по 8.30.00 07.10) противник задав удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей РФ, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).

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Близько 08.20 год ворог завдав удару по трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка)".

Деталі: Повідомляється, що всього радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили та здійснили супровід понад 80-ти повітряних цілей.

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

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Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних дронів у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває.

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