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Дощ побив рекорд у Києві

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 жовтня 2024, 12:46
Дощ побив рекорд у Києві
фото з Facebook обсерваторії імені Бориса Срезневського

Метеорологи зафіксували рекорд добової кількості опадів у Києві станом на 6 жовтня.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 30,6 мм, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів.

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Що передувало: У неділю 6 жовтня столична влада повідомила, що в столиці через дощ зафіксовано підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах.

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