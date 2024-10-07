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Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь уночі – Беларускі Гаюн

"Українська правда"Понеділок, 7 жовтня 2024, 13:30
Чотири Шахеди залетіли в Білорусь уночі – Беларускі Гаюн
Фото: "Белоруські Гаюн"

Протягом ночі та ранку 7 жовтня в повітряний простір Білорусі залетіли щонайменше чотири дрони-камікадзе типу "Шахед".

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" з посиланням на українські моніторингові ресурси

Деталі: Аналітики пишуть, що за минулу ніч і ранок не менше чотирьох дронів-камікадзе типу "Шахед" залетіли в повітряний простір Білорусі. Перший випадок було зафіксовано о 23:27, коли дрон перетнув кордон із Чернігівської області України у напрямку міста Хойники. 

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Дослівно: "Далі "Шахеди" заходили в Білорусь о 00:40, 04:06 і 08:35. Відомо, що дрон, який залетів у Білорусь у районі Лоєва о 04:06, покрутився в повітряному просторі Білорусі близько 40 хвилин і повернувся назад в Україну, також підтверджено повернення в Україну й останнього "Шахеда", що залетів близько 08:35". 

Передісторія: 

  • 3 жовтня, "Беларускі Гаюн" повідомляли, що три "Шахеди" залетіли на територію Білорусі, де в той момент пролітав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на вертольоті.

безпілотникиБілорусьвійна
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