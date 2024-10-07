Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь уночі – Беларускі Гаюн

Протягом ночі та ранку 7 жовтня в повітряний простір Білорусі залетіли щонайменше чотири дрони-камікадзе типу "Шахед".

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" з посиланням на українські моніторингові ресурси

Деталі: Аналітики пишуть, що за минулу ніч і ранок не менше чотирьох дронів-камікадзе типу "Шахед" залетіли в повітряний простір Білорусі. Перший випадок було зафіксовано о 23:27, коли дрон перетнув кордон із Чернігівської області України у напрямку міста Хойники.

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Дослівно: "Далі "Шахеди" заходили в Білорусь о 00:40, 04:06 і 08:35. Відомо, що дрон, який залетів у Білорусь у районі Лоєва о 04:06, покрутився в повітряному просторі Білорусі близько 40 хвилин і повернувся назад в Україну, також підтверджено повернення в Україну й останнього "Шахеда", що залетів близько 08:35".

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