У вівторок дощі стихнуть у більшості регіонів та потеплішає

За прогнозами синоптиків, дощі очікуються в ніч на вівторок, 8 жовтня у більшості районів Лівобережжя, вдень Сумської та Харківської областей, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Повідомляється, що вітер західний (у західних областях південний), 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі в західних областях 3-8° тепла, на решті території 6-11°, на узбережжях морів до 13°; удень 16-21, на півночі, північному сході країни та в Карпатах 12-17°.

У Києві 8 жовтня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 8 жовтня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці +25,9° у 1935 р., найнижчу вночі -3,6° у 1926 р.

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У середу, 9 жовтня, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ.

Вітер південний, південно-східний, у східних областях західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у південній і західних областях 7-12°, на узбережжях морів до 16°; удень 17-22°, на півдні країни до 24°, у північно-східній частині 14-19°.

У Києві 9 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°; удень близько 20°.