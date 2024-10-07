Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо заявив Шмигалю про "холодне ставлення" щодо вступу України у НАТО, але не в ЄС

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 7 жовтня 2024, 13:39
Фіцо заявив Шмигалю про холодне ставлення щодо вступу України у НАТО, але не в ЄС
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив заяву щодо свого негативного ставлення до членства України в НАТО, однак при цьому пообіцяв не блокувати шлях до ЄС.

Джерело: "Європейська правда"; "Суспільне", яке наводить його слова, сказані на міжурядовій зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем

Деталі: Фіцо сказав, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, однак до членства в НАТО ставиться "холодно".

Реклама:

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", – зазначив словацький прем'єр.

Він додав, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими... Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху", – додав Фіцо.

РЕКЛАМА:

Денис Шмигаль та Роберт Фіцо у понеділок проводять другі міжурядові консультації неподалік від Ужгорода.

Перед візитом в Україну Фіцо заявляв що він як очільник словацького уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

СловаччинаНАТОЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Словаччина
Фіцо заявив, що ніколи не погодиться вступ України в НАТО
Фіцо заявив, що хоче "нормальних відносин" з Росією після її війни проти України
У Словаччині хочуть підвищити пильність через заяви Зеленського про наміри РФ вдарити по АЕС
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: