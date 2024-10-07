ЦАХАЛ закликав до евакуації жителів понад 20 населених пунктів на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю закликала ліванське цивільне населення більш ніж двох десятків сіл і міст на півдні Лівану негайно евакуюватися і прямувати на північ від річки Авалі.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: В ЦАХАЛ заявили, що повідомлять, коли буде безпечно повертатися.

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За останні дні військові закликали до евакуації десятки населених пунктів на півдні Лівану, в тому числі на північ від річки Літані.

Евакуація відбувається на тлі ізраїльських наземних операцій на півдні Лівану, які військові описують як "обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди" з метою знищення інфраструктури Хезболли в прикордонній зоні.

Офіційні особи заявили, що військові мають намір завершити операції якомога швидше.

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Що було раніше: Перед цим в ЦАХАЛ заявляли, що завдали ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті. У ЦАХАЛ додають, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану і в районі Бекаа, в тому числі по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури, командному центру і пусковій установці.