Армія РФ вдарила по навчальному закладу в Куп’янську: постраждало двоє людей
Понеділок, 7 жовтня 2024, 17:29
7 жовтня російські війська атакували навчальний заклад у місті Куп'янськ Харківської області, у результаті чого постраждали 35-річний чоловік та 57-річна жінка.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: За даними ОВА, близько 16:00 окупанти завдали удару по місту Куп'янськ. Влучили на територію навчального закладу, внаслідок чого постраждали 35-річний чоловік та 57-річна жінка. Потерпілі отримали вибухові поранення, їх госпіталізували до місцевого медичного закладу.
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Наразі місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу.
Крім того, ворог вдарив по селу Курилівка в Куп'янському районі, де в результаті атаки виникла пожежа сухої трави. Місцеві служби оперативно працюють над ліквідацією займання.