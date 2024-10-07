Армія РФ вдарила по навчальному закладу в Куп’янську: постраждало двоє людей

7 жовтня російські війська атакували навчальний заклад у місті Куп'янськ Харківської області, у результаті чого постраждали 35-річний чоловік та 57-річна жінка.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: За даними ОВА, близько 16:00 окупанти завдали удару по місту Куп'янськ. Влучили на територію навчального закладу, внаслідок чого постраждали 35-річний чоловік та 57-річна жінка. Потерпілі отримали вибухові поранення, їх госпіталізували до місцевого медичного закладу.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, ворог вдарив по селу Курилівка в Куп'янському районі, де в результаті атаки виникла пожежа сухої трави. Місцеві служби оперативно працюють над ліквідацією займання.