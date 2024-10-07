В Генштабі розповіли, як можна обрати підрозділ для служби без походу в ТЦК

З 1 жовтня громадяни, які добровільно виявили бажання проходити службу, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ і отримати направлення від командира на проходження військово-лікарської комісії, минаючи ТЦК та СП.

Джерело: "Укрінформ", який цитує з брифінгу начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковника Романа Горбача

Деталі: Горбач розповів, що після успішної співбесіди із командиром військової частини той самостійно видає направлення на ВЛК, яку можна пройти на вибір за місцем проживання, за місцем постановки на військовий облік або ж за місцем дислокації самої військової частини.

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Після проходження комісії начальник ВЛК надає результати через ТЦК до керівництва військової частини. "Ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить, тільки на військово-лікарську комісію", - пояснив Горбач.

Після проходження ВЛК командир військової частини видає наказ, і військовослужбовець зараховується до списків військової частини, де надалі проходить військову службу.

Дослівно: "Горбач також зауважив, що після зарахування громадян на службу, відбувається їх поділ на 2 категорії: ті, хто має досвід проходження військової служби після 2014 року, і ті, які проходили цю службу до 2014 року або не проходили взагалі. Громадяни, що мають досвід служби, зараховуються командиром військової частини безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку. Якщо ж громадянин має досвід до 2014-го року або не проходив службу, він зараховується на посаду в запасний підрозділ - так звану запасну роту бригади.

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Військовослужбовця, який був зарахований в склад резервної роти, командир військової частини протягом тижня зобов'язаний направити у відрядження до навчальної військової частини, де той пройде загальну військову базову підготовку, а, можливо, й фахову підготовку.

Після завершення навчань і повернення до військової частини, командир бригади призначає громадянина в склад основних підрозділів, де він буде безпосередньо виконувати свої обов'язки за посадою".

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