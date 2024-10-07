Окупанти дистанційно розкидають протипіхотні міни-"пелюстки" у Херсоні – МВА

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що росіяни дистанційно розкидають протипіхотні міни-"пелюстки" на території Херсона.

Джерело: Мрочко

Пряма мова: "Увага! За сьогодні [7 жовтня] підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки" ("лєпєсткі" або "метелики")".

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Деталі: Мрочко наголосив, що це поширена протипіхотна міна й наближатися до неї дуже небезпечно.

За його словами, міна має невеликий розмір – приблизно з долоню, і може бути зеленого або коричневого кольору. Вона здатна вибухнути як при дотику, так і самостійно.

"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", – додав голова Херсонської МВА.