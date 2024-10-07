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Україна та Словаччина уклали чотири угоди під час міжурядових консультацій

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 7 жовтня 2024, 19:46
Україна та Словаччина уклали чотири угоди під час міжурядових консультацій
фото: Урядовий портал

7 жовтня уряди України та Словаччини підписали чотири документи за підсумками міжурядових консультацій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського уряду

Деталі: Уряди України і Словаччини уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано ключові напрямки взаємодії: посилення політичного діалогу, побудова добросусідських відносин і підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.

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Також у документі засвідчується прогрес у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора між країнами, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури.

Другим підписаним документом став протокол про реадмісію, яким вдосконалюється алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.

Третій документ – меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини.

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"Ідеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів і вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності", – зазначив Денис Шмигаль.

Четвертим документом став меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами.

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