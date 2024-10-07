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Зеленський: Ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні" про посилення саме восени

Тетяна ОлійникПонеділок, 7 жовтня 2024, 21:07
Зеленський: Ми постараємося переконати партнерів у Рамштайні про посилення саме восени
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна переконуватиме партнерів, про потребу підсилення саме в осінні місяці.

Джерело: звернення Зеленського 7 жовтня

Пряма мова: "Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. За підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює у Вашингтоні – після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги.

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Я очікую також звіту Головкома Сирського щодо роботи на його рівні з партнерами. Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту – наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців.

Деталі: За словами глави держави, йдеться про достатнє постачання для фронту, комплектування бригад технікою та достатню далекобійність.

ЗеленськийРамштайн
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