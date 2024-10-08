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Білий дім: підтримка України буде важливою частиною візиту Байдена до Німеччини

Олена ІвашківВівторок, 8 жовтня 2024, 06:36
Білий дім: підтримка України буде важливою частиною візиту Байдена до Німеччини
Джо Байден та Володимир Зеленський, фото: ОП

Питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії буде важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини, який запланований на 10-13 жовтня. 

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, "Голос Америки"

Пряма мова: "Цей візит підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію".

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Деталі: Вона зауважила, що частину розмов у Німеччині присвятять також "продовженню внесків у виконання зобов'язань НАТО": "Оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, оскільки ми продовжуємо спостерігати агресію Росії, важливо вести цю розмову". 

Жан-П'єр також підкреслила лідерство президента Байдена щодо України, і те, що він зміг зробити, аби зміцнити НАТО, щоб понад 50 країн підтримали Україну в боротьбі з агресією Росії. "І тому це, звісно, буде великою частиною цієї поїздки", - наголосила речниця.

За її словами, ця поїздка стане також "потужним символом партнерства США та Німеччини... щодо найгостріших викликів світу, щоб забезпечити людям усі можливості для безпеки і процвітання".

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Як йдеться на сайті Білого дому, в рамках візиту до Німеччини 12 жовтня 2024 року Байден головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

В Німеччині також запланована зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського.

СШАБайден
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