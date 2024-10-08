На Київщині працювала ППО: полювали на безпілотники – ОВА

У столиці та Київській області оголошували повітряну тривогу через активність безпілотників невстановленого типу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ та КОВА у Telegram

Дослівно ПС: "Київська область повітряна тривога! Спостерігається активність БпЛА невизначеного типу. Можлива робота ППО".

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Деталі: За кілька хвилин повітряну тривогу оголосили і в столиці.

Пізніше Київська ОВА повідомила, що в області працює ППО.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – наголосили в ОВА.

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Влада також закликає мешканців не фіксувати і не викладати в мережу роботу захисників.

Оновлено: О 8:38 тривогу у Києві скасували. Небезпека тривала близько півгодини. Нині загроза зберігається для Київської та Житомирської областей.

О 9:16 сирени перестали звучати на Житомирщині, а о 10:04 тривогу скасували й на Київщині.