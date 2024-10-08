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Сирський поговорив з генералом Брауном про Рамштайн і реалізацію Плану перемоги

Ірина БалачукВівторок, 8 жовтня 2024, 09:49
Сирський поговорив з генералом Брауном про Рамштайн і реалізацію Плану перемоги
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США Чарльз Браун. Фото з Telegram Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном, під час якої обговорили майбутню зустріч у форматі Рамштайн та реалізацію воєнної складової Плану перемоги Зеленського.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США, а також за низку спільно проведених заходів у рамках розвитку спроможностей Сил оборони України.

Ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами ЗСУ в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах. Обговорив шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги… та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів".

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Деталі: Також, за його словами, вони обговорили "погляди та підходи" у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня.

За словами Сирського, Браун запевнив його "у цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги" Україні у боротьбі з російським агресором.

СирськийСШАРамштайн
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