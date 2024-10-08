ЗСУ зупинили понад 170 атак ворога за минулу добу – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 172 бойових зіткнення, найбільше на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 172 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими".

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Деталі: Окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 4 ракетних удари (7 ракет), 72 авіаційних удари (зокрема задіяв 122 КАБ) та 1508 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4420 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 117 з них - із РСЗВ.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

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На Лиманському напрямку захисники відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку бійці зупинили 4 спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

На Покровському напрямку захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 3 штурми в напрямку Богоявленки Донецької області.

Дві безуспішні спроби атакувати українські підрозділи були відбиті захисниками української землі на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку захисники жорстко припинили 7 спроб окупантів просуватись на рубежі, зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів, застосувавши 24 КАБ на Курщині.

Авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали ударів по трьох засобах РВіА та шести районах зосередження особового складу і техніки ворога, базі ПММ та знищили ЗРК "Оса".