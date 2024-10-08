Росія зацікавлена в перемозі Трампа на виборах, Іран – в Гарріс – розвідка США

Представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців.

Джерело: Voice of America з посиланням на останню доповідь Офісу директора національної розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з документом, немає жодних ознак того, що будь-яка з цих країн змінила свої цілі.

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Водночас, як зазначили у розвідці, Росія та Іран мають різні уподобання щодо переможця президентських виборів.

РФ, зокрема, продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа, а також намагається зашкодити кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс.

А зусилля Ірану залишаються зосередженими на тому, щоб допомогти Гарріс, завдавши шкоди Трампу, зазначили у розвідці, нагадавши про операцію зі зламу і витоку інформації, спрямовану проти кампанії Трампа, до якої причетні троє оперативників, що працюють на іранський Корпус вартових ісламської революції.

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За оцінками американських спецслужб, Китай ще не втрутився у президентську кампанію в США, зосередившись на тому, щоб переконати американських виборців відкинути кандидатів від штатів і місцевих органів влади, які вважаються такими, що шкодять інтересам Пекіна, особливо тих, хто висловлює підтримку Тайваню.

Крім того, Росія і Куба приєдналися до Китаю, націлившись на вибори до Конгресу, штатів і місцевих органів влади.

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