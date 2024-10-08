В Одесі співробітник ТЦК за гроші визнавав чоловіків "непридатними" і вносив дані в "Оберіг"

В Одесі співробітник ТЦК організував схему для виїзду за кордон чоловіків – за 4-7 тисяч доларів він вносив хибні дані про "непридатність з виключенням з військового обліку" військовозобов’язаних в систему "Оберіг".

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР

Дослівно ОГП: "За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

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Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність з виключенням з військового обліку". У подальшому цю інформацію він вносив до військово-облікових документів".

Деталі: Йдеться про співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси – оператора відділення офіцерів запасу і кадрів. Чоловік корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів.

Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

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Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.



Співробітнику ТЦК повідомили про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.