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В найближчі дні буде тепло і сухо, а далі прийде похолодання

Ірина БалачукВівторок, 8 жовтня 2024, 13:40
В найближчі дні буде тепло і сухо, а далі прийде похолодання
Фото pixabay.com

У найближчі два днів в Україні очікується суха й доволі тепла погода, далі прийдуть дощі, а з 14 жовтня – похолодання.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 9 жовтня опади не прогнозуються, температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 10-15°, удень 17-22°. Вітер південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с.

У Києві в середу вночі 8-10°, вдень до 20°, вітер південно-східний, 5-10 м/с. 

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Погода 9 жовтня 
Скриншот з meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 жовтня найвища температура вдень була 29,5° у 1893 р., найнижча вночі -2,3° у 1890 р.

10 жовтня теж без опадів, вночі 8-13°, на сході та північному сході 4-9°, вдень 18-23°. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.  

У Києві в четвер сухо, вночі 11-13°, вдень 20-22°, вітер південно-східний, із переходом у північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 10 жовтня
Скриншот з meteo.gov.ua

За прогнозом Укргідрометцентру, з 11 жовтня у низці областей пройдуть дощі, а з 14-го – очікують похолодання. 

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Погода 11 жовтня
Скриншот з meteo.gov.ua

Пряма мова речниці УГМЦ Наталії Птухи: "Після вихідних, коли пройде атмосферний фронт і буде перебудова атмосферних процесів на території України…Після 14 жовтня (чекаємо – ред.) менше опадів і нижчі значення температури".

погода
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