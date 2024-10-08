Британська контррозвідка попереджає про зростання загрози з боку Росії, Ірану та терористів

Генеральний директор британської Служби безпеки, відомої також як МІ5, Кен Маккаллум заявив, що російські спецслужби прагнуть посіяти хаос у Британії та Європі загалом, а загроза терористичних атак залишається високою.

Джерело: Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Генеральний директор британської Служби безпеки, відомої також як МІ5, Кен Маккаллум заявив, що російські спецслужби прагнуть посіяти хаос у Британії та Європі загалом, а загроза з боку терористичних угруповань і далі зростає.

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Значна частина промови Маккаллума була присвячена загрозам з боку Росії та Ірану. За його словами, РФ, попри вислання шпигунів під дипломатичним прикриттям із європейських держав, почала все частіше планувати операції через завербованих агентів.

Пряма мова: "ГРУ, зокрема, має незмінну місію – сіяти хаос на британських і європейських вулицях: ми бачили підпали, саботаж і багато іншого. Небезпечні дії, що проводяться з усе більшою нерозсудливістю".

Деталі: Глава МІ5 відмовився розкривати подробиці російських операцій.

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Водночас він розповів, що із січня 2022 року британська контррозвідка й поліція викрили 20 підтримуваних Іраном операцій, які потенційно становили смертельну загрозу для громадян і резидентів Британії.

Назагал кількість справ, які розслідує МІ5, за останній рік зросла на 48%.

Окремо Маккаллум розповів, що найбільше його турбує така терористична тенденція, як посилення загрози з боку "Аль-Каїди", що намагається скористатися конфліктом на Близькому Сході, і особливо "Ісламської держави", яка відновила зусилля з "експорту" тероризму.

Водночас, констатував директор Секретної служби Британії, наразі конфлікт на Близькому Сході ще не переріс у масштабне насильство з боку бойовиків на британській території.

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