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В ОП роз'яснили, коли визначать дату Другого саміту миру

"Українська правда", Олег ПавлюкВівторок, 8 жовтня 2024, 17:54
В ОП роз'яснили, коли визначать дату Другого саміту миру
Дарія Зарівна. Фото: Офіс президента

Радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що дата проведення другого Глобального саміту миру ще не визначена, але це питання вирішуватиметься після кінця жовтня.

Джерело: Зарівна в коментарі порталу "Телеграф", передає "Європейська правда"

Деталі: Зарівна повідомила, що в листопаді "Другий саміт миру ще не відбудеться", але "все для його підготовки вже має бути готово".

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Пізніше вона уточнила у своєму Telegram, що протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій щодо пунктів "формули миру".

Пряма мова: "Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій".

Передісторія:

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  • ЗМІ писали, що Україна прагнула провести другий саміт за "формулою миру" до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада.
  • Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.

Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії.

Офіс президента
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