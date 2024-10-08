Зеленський: Ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на Курському напрямку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зберігає необхідний тиск на Росію на Курському напрямку.

Джерело: звернення Зеленського 8 жовтня

Пряма мова: "Була сьогодні також окрема й тривала доповідь Головкома щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку. Детально сьогодні доповідав і керівник ГУР Буданов – про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами".

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Деталі: Також Зеленський відзвітував про проведення Ставки. На ній обговорили виробництво зброї в Україні, потреби армії та постачання дронів. Крім того, глава держави повідомив про результати санкційної роботи.

Пряма мова: "Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор. І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру".