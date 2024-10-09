ВМС вночі знищили 4 "Шахеди" на півдні

У ніч на 9 жовтня військовослужбовці Військово-морських сил знищили на півдні чотири ворожі "Шахеди".

Джерело: ВМС у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вночі на півдні України під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-морських сил Збройних Сил України було збито 4 ворожих дрона-камікадзе "Shahed-136".

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Деталі: У ВМС повідомили, що вони разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.

Що було раніше: Російські війська пізно увечері запускали ударні дрони з півдня у сторону Миколаївщини та Одещини.