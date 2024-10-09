Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ВМС вночі знищили 4 "Шахеди" на півдні

Станіслав ПогоріловСереда, 9 жовтня 2024, 06:37
ВМС вночі знищили 4 Шахеди на півдні
Фото: інфографика ВМС

У ніч на 9 жовтня військовослужбовці Військово-морських сил знищили на півдні чотири ворожі "Шахеди".

Джерело: ВМС у Telegram

 Дослівно: "Сьогодні вночі на півдні України під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-морських сил Збройних Сил України було збито 4 ворожих дрона-камікадзе "Shahed-136".

Реклама:

Деталі: У ВМС повідомили, що вони разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.

Що було раніше: Російські війська пізно увечері запускали ударні дрони з півдня у сторону Миколаївщини та Одещини.

ШахедвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Шахед
Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники
ЗМІ: У Чорноморську через російський "Шахед" горіла багатоповерхівка
Одеса відбивала атаку безпілотників: у місті пролунали вибухи
Останні новини
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
23:17
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка, який їхав на мопеді: скинули вибухівку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: