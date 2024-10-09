Понад третина українців вважають, що Захід втомлюється від України – КМІС

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до США у вересні. Фото ОП

38% українців вважають, що Захід втомлюється від допомоги Україні, при цьому 54% опитаних вірять, що Захід хоче прийнятного для України завершення війни.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20 вересня – 3 жовтня

Дослівно КМІС: "Між лютим і вереснем 2024 року до 38% зменшилася частка тих, хто вважає, що Захід утомився від України. При цьому наразі 54% українців вірять, що Захід хоче прийнятного для України завершення війни".

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інфографіка КМІС

Деталі: Водночас соціологи зазначають, що частині опитуваних запитання про політику Заходу також ставили в дещо іншому формулюванні. Зокрема, зробили окремий додатковий варіант, що "Захід втомлюється від України, але не тисне до несправедливого миру" (на додачу до двох основних варіантів).

Повідомляється, що у такому випадку настрої українців були більш критичні. 46% опитаних заявили, що західні партнери уже втомились від допомоги Україні, при цьому половина з цих опитаних відчувають тиск Заходу для неприйнятних поступок, а половина говорять, що такого тиску немає, є лише втома.

інфографіка КМІС

Водночас 47% респондентів вважають, що Захід продовжує в міру можливостей допомагати і хоче прийнятного для України завершення війни.

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Дослідження тривало з 20 вересня до 3 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 989 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Однак соціологи вважають, що попри це, отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.