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Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Іванна Костіна, Олександр ШумілінСереда, 9 жовтня 2024, 13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
Фото Зеленського

Президент Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" та двосторонніх зустрічей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Зеленського у соцмережі X (Twitter)

Деталі: Зокрема він анонсував свою зустріч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

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"Прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", – написав Зеленський.

Він повідомив, що з Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", – розповів Зеленський.

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Саміт у Дубровнику стане третім у такому форматі – перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий – у Тирані в лютому 2024 року.

Мета зустрічі в Дубровнику, як повідомлялося раніше, – продемонструвати солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.

Очікується, що учасники саміту ухвалять спільну декларацію, текст якої ще обговорюється, але вона відповідатиме деклараціям двох попередніх самітів.

ЗеленськийХорватія
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