Окупанти з безпілотника двічі атакували Херсон: загинув літній чоловік, ще двоє постраждали

9 жовтня окупанти двічі атакували Херсон з безпілотника по Херсону, внаслідок атак загинув літній чоловік, ще двоє чоловіків постраждали.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що внаслідок чергового удару ворожого безпілотника загинув літній чоловік. Окупанти скинули вибухівку на херсонця, коли він їхав на велосипеді вулицею міста.

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Очільник Херсонської ОВА висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Оновлено: Згодом в обласній адміністрації повідомили, що окупанти знову атакували місто з безпілотника. Від ворожого дрону постраждали двоє містян.

Дослівно ОВА: "У 40-річного чоловіка – вибухова травма та переломи кісток ніг, у 46-річного – теж вибухова травма, уламкові поранення тулуба, рук і ніг. Їх шпиталізували".

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