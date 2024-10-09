Окупанти з безпілотника двічі атакували Херсон: загинув літній чоловік, ще двоє постраждали
9 жовтня окупанти двічі атакували Херсон з безпілотника по Херсону, внаслідок атак загинув літній чоловік, ще двоє чоловіків постраждали.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА
Деталі: Повідомляється, що внаслідок чергового удару ворожого безпілотника загинув літній чоловік. Окупанти скинули вибухівку на херсонця, коли він їхав на велосипеді вулицею міста.
Очільник Херсонської ОВА висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Оновлено: Згодом в обласній адміністрації повідомили, що окупанти знову атакували місто з безпілотника. Від ворожого дрону постраждали двоє містян.
Дослівно ОВА: "У 40-річного чоловіка – вибухова травма та переломи кісток ніг, у 46-річного – теж вибухова травма, уламкові поранення тулуба, рук і ніг. Їх шпиталізували".
Передісторія:
- Вночі близько другої години ночі російські війська обстріляли медико-соціальний заклад в Степанівці Херсонської області, внаслідок чого постраждали дві медичні сестри.