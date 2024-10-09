У четвер буде сухо і +20 вдень

У четвер 10 жовтня в Україні очікуються мінлива хмарність і без опадів, лише в Криму та на Херсонщині вдень місцями короткочасний дощ і гроза.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі 7-12°, у східних областях 4-9° тепла, у південній частині 10-15°; вдень 18-23°, у Карпатах 12-17°.

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У Києві без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 жовтня найвища температура вдень була 23,7° у 1907 р., найнижча вночі -1,9° у 1890 р.