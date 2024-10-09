Умєров у Франції обговорив співпрацю з виробництва зброї та боєприпасів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Умєров проінформував французького колегу про ситуацію на фронті та передав список нагальних потреб української армії. Передав йому список потреб, серед яких додаткові снаряди та зброя. За словами міністра, Франція готова надати підтримку.

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Пряма мова: "Українські військові однієї з бригад вже проходять загальновійськові та фахові тренування під керівництвом французьких інструкторів, але Франція не зупиняється на цьому – вона також постачає техніку та озброєння для цієї бригади. Очікуємо, що цей підхід переймуть й інші партнери".

"Обговорили започаткування французького формату співпраці з виробництва озброєння та боєприпасів".

Що передувало:

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Французький президент Емманюель Макрон показав у середу кадри з тренувань української бригади Анни Київської, яка зараз проходить навчання на території Франції.