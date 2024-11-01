Генштаб: окупанти за добу здійснили 170 атак на позиції Сил оборони України

Протягом минулої доби російські війська здійснили 170 штурмових атак на позиції Сил оборони України, зосередившись на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаударів, скинув 108 КАБ, застосував 1366 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4241 обстріл, з них 160 з РСЗВ".

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Деталі: За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак на позиції наших військ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій, на Придніпровському напрямку – чотири рази. Окупанти активно задіювали штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Харківському, Торецькому, Оріхівському та Краматорському напрямку ворог штурмував українські позиції по три рази.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Триває операція в Курській області Росії. Авіація окупантів за минулу добу завдала 21 удару із застосуванням 33 КАБів по своїй території.