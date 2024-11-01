ДБР: Полковник медслужби оформив дружині мільйон "бойових" у тилу

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику медичної служби, який допоміг отримати майже 1 мільйон гривень бойових виплат своїй дружині, яка перебувала в тилу.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що у червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ вирушив на Схід України для виконання бойових завдань, тоді як його дружина, яка не була військовослужбовицею, залишалася вдома з дитиною.

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В липні 2023 року полковник у змові з командиром медичної роти "працевлаштував" свою дружину на службу до підрозділу.

Вказано, що жінка жодного разу не з’являлася на місці дислокації, проте за допомогою фальсифікованих документів щомісячно отримувала бойові виплати.

За вісім місяців такої фіктивної служби вона незаконно отримала близько 1 мільйона гривень.

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Полковнику, його дружині та командиру медичної роти повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Командира медичної роти також підозрюють у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.