Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР: Полковник медслужби оформив дружині мільйон "бойових" у тилу

Анастасія ПроцП'ятниця, 1 листопада 2024, 14:03
ДБР: Полковник медслужби оформив дружині мільйон бойових у тилу
фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику медичної служби, який допоміг отримати майже 1 мільйон гривень бойових виплат своїй дружині, яка перебувала в тилу.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що у червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ вирушив на Схід України для виконання бойових завдань, тоді як його дружина, яка не була військовослужбовицею, залишалася вдома з дитиною.

Реклама:

В липні 2023 року полковник у змові з командиром медичної роти "працевлаштував" свою дружину на службу до підрозділу. 

Вказано, що жінка жодного разу не з’являлася на місці дислокації, проте за допомогою фальсифікованих документів щомісячно отримувала бойові виплати.

За вісім місяців такої фіктивної служби вона незаконно отримала близько 1 мільйона гривень.

РЕКЛАМА:

Полковнику, його дружині та командиру медичної роти повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Командира медичної роти також підозрюють у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.

ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
ДБР
Амністія за перше СЗЧ: у жовтні суди винесли близько 100 рішень не ув’язнювати військових
Арешт і застава в 10 мільйонів: суд обрав запобіжний організатору схеми в одеському МСЕК
В одеському МСЕК викрили схему заробітку на фіктивній інвалідності: піймали кількох ухилянтів
Останні новини
00:25
Тиждень скульптури: що треба знати про непересічну виставку
00:13
Одесу атакують ударні безпілотники: у місті чутно вибухи, працює ППО
23:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
23:54
тестЩо треба знати про незвичайні породи собак: впізнайте тварину по фото
23:52
футзалЕкстраліга: ХІТ розгромив "Енергію", "Сокіл" здолав "Суху Балку"
23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"
22:59
Як відмовитися від кофеїну? 5 порад від фахівців
22:57
У Курській області росіяни в суботу атакували 18 разів – Генштаб
22:33
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: