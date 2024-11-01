Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна засудила КНДР за запуск балістичної ракети у бік Японії

Іван Д'яконовП'ятниця, 1 листопада 2024, 15:00
Україна засудила КНДР за запуск балістичної ракети у бік Японії
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, який відбувся 31 жовтня 2024 року.

Джерело: коментар МЗС України

Деталі: У МЗС зазначають, що цей запуск є черговою провокацією, яка підриває мир і стабільність не лише на Корейському півострові, а й у світі загалом. 

Реклама:

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня 2024 року. Ця ще одна безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому".

Деталі: У МЗС кажуть, що запуск ракети, що досягла рекордної висоти порівняно з попередніми випробуваннями, свідчить про прогрес у ракетній програмі КНДР. 

Дослівно: "Закликаємо партнерів до негайних дій задля рішучої протидії російському та північнокорейському режимам – від підвищення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимального посилення спроможностей України в рамках Плану перемоги, представленого Президентом Володимиром Зеленським".

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

КНДРМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Гейлі та Помпео не увійдуть до нової адміністрації Трампа – Reuters

Туск: США незабаром можуть оголосити дату припинення вогню та гарантії безпеки для України

CNN: Катар більше не буде посередником в переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Усі новини...
КНДР
У Конгресі закликають США і НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні
США заявляють про присутність 8000 військових Північної Кореї в Курській області
Зеленський відповів, чи може Україна подати запит на арешт Кім Чен Ина до МКС
Останні новини
07:53
Мер Москви заявив про атаку безпілотників: в двох аеропортах ввели план "Ковёр"
07:48
БоксУкраїнець Чухаджян рішенням суддів програв американцю Еннісу бій за титул чемпіона IBF
07:42
ЗСУ за добу знешкодили понад 1 300 окупантів та знищили 11 танків – Генштаб
07:35
КМВА: Над столицею збили півтора десятка ворожих БпЛА
07:24
На Запоріжжі окупанти поранили 58-річну жінку
07:02
Польща стала лідером у підтримці України у співвідношенні до ВВП
06:52
фотоКейт Міддлтон повернулася до виконання королівських обов'язків 
05:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакували Україну з різних напрямків
05:45
Гейлі та Помпео не увійдуть до нової адміністрації Трампа – Reuters
05:09
DeepState: Російські війська мають просування поблизу шести населених пунктів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: