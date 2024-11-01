Україна засудила КНДР за запуск балістичної ракети у бік Японії

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, який відбувся 31 жовтня 2024 року.

Джерело: коментар МЗС України

Деталі: У МЗС зазначають, що цей запуск є черговою провокацією, яка підриває мир і стабільність не лише на Корейському півострові, а й у світі загалом.

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Дослівно: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня 2024 року. Ця ще одна безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому".

Деталі: У МЗС кажуть, що запуск ракети, що досягла рекордної висоти порівняно з попередніми випробуваннями, свідчить про прогрес у ракетній програмі КНДР.

Дослівно: "Закликаємо партнерів до негайних дій задля рішучої протидії російському та північнокорейському режимам – від підвищення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимального посилення спроможностей України в рамках Плану перемоги, представленого Президентом Володимиром Зеленським".

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