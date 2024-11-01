Україна засудила КНДР за запуск балістичної ракети у бік Японії
Міністерство закордонних справ України рішуче засудило черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, який відбувся 31 жовтня 2024 року.
Джерело: коментар МЗС України
Деталі: У МЗС зазначають, що цей запуск є черговою провокацією, яка підриває мир і стабільність не лише на Корейському півострові, а й у світі загалом.
Дослівно: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня 2024 року. Ця ще одна безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому".
Деталі: У МЗС кажуть, що запуск ракети, що досягла рекордної висоти порівняно з попередніми випробуваннями, свідчить про прогрес у ракетній програмі КНДР.
Дослівно: "Закликаємо партнерів до негайних дій задля рішучої протидії російському та північнокорейському режимам – від підвищення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимального посилення спроможностей України в рамках Плану перемоги, представленого Президентом Володимиром Зеленським".
Передісторія:
- США засудили випробування міжконтинентальної балістичної ракети у КНДР, яка була запущена у сторону Японії. Згідно із заявою представника адміністрації президента США, цей запуск є "кричущим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН".
- Як відомо, Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.
- Запуск відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.
- Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.