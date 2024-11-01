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Києву остаточно повернули "тренувальну базу" охоронців Медведчука

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 17:28
Києву остаточно повернули тренувальну базу охоронців Медведчука
фото Bihus.info

Право власності на нерухомість на Трухановому острові, яка використовувалась як тренувальна база для охоронців екснардепа Віктора Медведчука, зареєстрували за Київрадою.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Наразі судове рішення реально виконано – зареєстровано за Київською міською радою право власності на спірне нерухоме майно, яке відтепер буде використовуватись для задоволення потреб громади столиці".

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Деталі: Прокуратура встановила, що на земельній ділянці комунальної форми власності площею 1,1 га на Трухановому острові у місті Києві знаходиться самочинно збудоване нерухоме майно площею майже 500 кв. м, яке використовувалося комерційною приватною структурою.

Земельна ділянка, яка відноситься до земель водного фонду, у законному порядку Київською міською радою нікому не відводилась, документи, які надають право виконувати там будівельні роботи, не видавались та не реєструвались.

У звʼязку з цим прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом про визнання права власності за Київською міською радою на вказану самочинно збудовану нерухомість. Цей позов прокуратури наприкінці 2023 року задоволено Господарським судом міста Києва. Наразі ж виконано це рішення суду реально виконано.

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Що передувало: Цей об’єкт нерухомості був предметом журналістських розслідувань, зокрема журналістів BIHUS.info в 2019 році. Вони розповідали про те, як у рекреаційній зоні на Трухановому острові розмістили тренувальну базу фірми, що займається охороною Віктора Медведчука та його маєтків. Територія була обгороджена парканом, за яким облаштували спортмайданчик, брезентовий намет та розміщена кількаповерхова споруда.

КиївземляМедведчукпрокуратура
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