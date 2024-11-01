Три конгресмени США приїхали в Київ

У Київ у п'ятницю, 1 листопада, прибули конгресмени Сполучених Штатів Америки Майк Роджерс, Джеррі Карл та Майк Квіглі.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Зазначимо, Майк Роджерс – з Республіканської партії та конгресмен від Алабами.

Реклама:

Джеррі Карл – також конгресмен Алабами і республіканець, а Майк Квіглі – представник Демократичної партії та конгресмен від штату Іллінойс.

Брінк проінформувала, що їхньою першою зупинкою стала Національна поліція.

"Нашою першою зупинкою стала Національна поліція, де ми на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України", – зазначила вона.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.