На фронті відбулось 126 зіткнень, найбільше на Курахівському напрямку – Генштаб

На фронті від початку доби 1 листопада відбулось 126 бойових зіткнень, найбільше – 48 – на Курахівському напрямку.

Джерело: оперативна інформація Генштабу станом на 22.00 1 листопада

Дослівно: "З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних ударів (5 ракет), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 73 КАБ) та 400 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2926 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська.

Агресор здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку за день російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

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На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні три рази штурмували в районах Торецька та Щербинівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 36 штурмових і наступальних дій.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 боєзіткнень.

На Времівському напрямку ворог двічі намагався прорватися до Трудового.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін.