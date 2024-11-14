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Байден обговорить з Сі Цзіньпіном підтримку Китаєм російської агресії в Україні на саміті в Перу

Іван Д'яконовЧетвер, 14 листопада 2024, 04:41
Байден обговорить з Сі Цзіньпіном підтримку Китаєм російської агресії в Україні на саміті в Перу
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва у Лімі, Перу планує підняти питання підтримки Пекіном російської війни проти України та розгортання північнокорейських військ для допомоги Росії.

Джерело: високопосадовець Білого дому під час розмови з журналістами, передає "Голос Америки"

Дослівно: "Президент США також має намір висловити "глибоку стурбованість" підтримкою Пекіном російської війни проти України та розгортанням північнокорейських військ для допомоги Росії, сказав посадовець. За його словами, Байден також повторить свою "давню стурбованість" з приводу "несправедливої торговельної політики та неринкової економічної практики" Китаю, які шкодять американським працівникам".

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Деталі: Зустріч також передбачає обговорення причетності Китаю до кібератак на критичну цивільну інфраструктуру США, зростаючу військову активність Пекіна навколо Тайваню та в Південнокитайському морі, а також питання прав людини.

Ймовірно, це буде остання зустріч Байдена з Сі перед тим, як у США в січні 2025 року до влади прийде новообраний президент Дональд Трамп.

БайденСі ЦзіньпінвійнаКНДР
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